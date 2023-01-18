Под Курском столкнулись два КАМАЗа

Полиция выясняет причины ДТП Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

ДТП случилось 18 января примерно в 09:20, на первом километре автодороги "Курск-Борисоглебск-Касторное". В региональном УГИБДД рассказывают, автомобиль КАМАЗ с прицепом, под управлением 29-летнего водителя, столкнулся с автомобилем КАМАЗ, за рулем которого был 60-летний водитель.

В результате ДТП 29-летний водитель был госпитализирован. Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка.

Ранее КП сообщала, что в ДТП под Курском пострадали три человека. Авария произошла 17 января примерно в 09:20, на 50 километре автодороги «Курск-Касторное». В региональном УГИБДД рассказывают, автомобиль «ЛАДА-111930», под управлением 63-летней женщины-водителя, столкнулся с встречным автомобилем ВАЗ-21140, за рулем которого был 39-летний водитель.

В результате ДТП оба водителя и 41-летняя женщина- пассажир автомобиля ВАЗ получили ранения и были доставлены в больницу. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.