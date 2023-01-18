В ДТП под Курском пострадали три человека

Столкнулись две легковушки Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

ДТП случилось 17 января примерно в 09:20, на 50 километре автодороги «Курск-Касторное». В региональном УГИБДД рассказывают, автомобиль «ЛАДА-111930», под управлением 63-летней женщины-водителя, столкнулся с встречным автомобилем ВАЗ-21140, за рулем которого был 39-летний водитель.

В результате ДТП оба водителя и 41-летняя женщина- пассажир автомобиля ВАЗ получили ранения и были доставлены в больницу. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего 17 января в Курской области зарегистрировано два ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла примерно в 02:20 на 11 километре автодороги «Обоянь-Солнцево-Мантурово». По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-21093, под управлением 24-летнего водителя, столкнулся с автомобилем «Мицубиси Лансер», за рулем которого был 23-летний водитель.

В результате ДТП 23-летний пассажир автомобиля «Мицубиси» получил ранения.