Пенсионерка из Курской области совершила 155 переводов мошенникам

Большую часть суммы женщина взяла в кредит под залог квартиры Фото: Архив "КП"

В региональном УМВД рассказывают, жительнице Железногорска позвонил неизвестный, представился сотрудником ФСБ и сообщил, что кто-то мог получить доступ к ее счетам, теперь она должна действовать указаниям специалистов Центрального банка, которые вскоре выйдут на связь.

Отвечая уже на новые телефонные звонки, пенсионерка по их требованию пошла в банк, сняла сбережения и отправила на продиктованные номера телефонов, чтобы спрятать деньги.

На следующий день ей позвонил все тот же специалист банка и сообщил, что мошенники выставили ее квартиру на продажу. Чтобы выкупить имущество, необходимо взять кредит под залог жилья. В итоге женщина получила почти миллион рублей и отправила его неизвестным на номера телефонов.

Мошенники продолжали звонить ежедневно с утра до позднего вечера. Пенсионерку убедили, что ей открыли надежный счет в центральном банке, который необходимо оплатить. Женщина согласилась, заняла деньги и отправила. Позже она оплатила еще и страховку нового счета.

В итоге пенсионерка совершила 155 переводов и отправила мошенникам больше двух миллионов рублей.