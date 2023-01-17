1 февраля курские школьники смогут написать итоговое сочинение

Написать итоговое сочинение планируют 40 школьников, получивших неудовлетворительный результат Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Куряне, которые по различным причинам не написали итоговое сочинение (изложение), смогут пройти испытание в первый резервный день - 1 февраля. Как сообщают в городской администрации, к повторному написанию допускаются одиннадцатиклассники и экстерны, которые получили неудовлетворительный результат, удаленные с испытания за нарушение требований и те, кто не явился на экзамен по уважительным причинам.

В комитете образования Курска рассказали, написать итоговое сочинение планируют 40 школьников, получивших неудовлетворительный результат, 13 — пропустивших по уважительной причине и пять студентов среднего профессионального образования.

Ранее КП сообщала, что 1 февраля заканчивается прием заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 2023 году. До конца регистрации осталось всего две недели. Пройти процедуру единого государственного экзамена планирует 1841 выпускник 11 класса школ города Курска.