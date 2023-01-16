В Курске ЕГЭ будут сдавать более 1800 выпускников

До конца регистрации осталось всего две недели Фото: Светлана ВОЛКОВА

1 февраля заканчивается прием заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 2023 году. До конца регистрации осталось всего две недели. Пройти процедуру единого государственного экзамена планирует 1841 выпускник 11 класса школ города Курска.

Кроме того, как рассказали в комитете образования города, на 16 января уже приняты заявления от 47 выпускников прошлых лет и обучающихся, получающих среднее профессиональное образование, которые хотят пройти государственную итоговую аттестацию.

Ранее КП сообщала, что в 2023 году в Курской области по программе «Земский учитель» открыты три вакантные должности. В Кривецкой школе Мантуровского района ждут учителя математики и физики, в Полукотельниковскую школу Обоянского района требуется учитель математики, в Бунинскую школу Солнцевского района – учитель английского и немецкого языков.