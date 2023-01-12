В Курской области по программе «Земский учитель» открыты вакантные должности

В село требуются три учителя Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 2023 году в Курской области по программе «Земский учитель» открыты три вакантные должности. В Кривецкой школе Мантуровского района ждут учителя математики и физики, в Полукотельниковскую школу Обоянского района требуется учитель математики, в Бунинскую школу Солнцевского района – учитель английского и немецкого языков.

Педагоги, которые пройдут отбор и переедут на работу в сельские населенные пункты, смогут получить единовременную компенсационную выплату в 1 млн рублей. Документы нужно представить до 15 апреля включительно, сообщили в Доме Советов.

Программу реализуют в стране с 2020 года. За это время в районы и малые города Курской области отправились 18 специалистов. Их приняли на работу в образовательные организации Солнцевского, Пристенского, Рыльского, Советского, Мантуровского, Обоянского, Фатежского районов и города Льгова.

Подробные условия опубликованы на официальном сайте Министерства образования и науки Курской области в разделе «Земский учитель» http://komobr46.ru/dokumenty/programma-zemskij-uchitel.html, а также на федеральном портале «Земский учитель» https://zemteacher.edu.ru.