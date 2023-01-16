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НовостиПроисшествия16 января 2023 10:56

Курянин, застреливший своих знакомых, отправиться в тюрьму на 13 лет

Трагедия произошла в сентябре 2022 года
Кристина ГОРБАТЕНКО
Мужчина стрелял из одноствольного ружья

Мужчина стрелял из одноствольного ружья

Фото: Архив "КП"

В региональном СУ СК рассказывают, 12 сентября 2022 года 65-летний житель Курска был на участке рядом с домом, расположенным в селе Большое Долженково Октябрьского района. Там из-за личной неприязни он не менее двух раз выстрелил из одноствольного ружья в своих знакомых: 46-летнего мужчину и 34-летнюю женщину.

От полученных ранений мужчина и женщина скончались на месте.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год. Он также должен выплатить компенсацию в общем размере 2 480 000 рублей.