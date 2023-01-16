В Курске на проспекте Дружбы начали ремонт теплосетей

На проспекте Дружбы, 12 на сети горячего водоснабжения выявили повреждение Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В региональном комитете ЖКХ сообщили, что в районе дома 12 на проспекте Дружбы на сети горячего водоснабжения выявили повреждение. Вчера, 15 января, аварийная бригада откачала воду из сетевого канала.

Сегодня теплоснабжающая организация спланировала работы по ремонту сети горячего водоснабжения. В мэрии сообщили, что теплоэнергетики уже начали выполнять работы. Ориентировочно ремонт планируют закончить в 18:00.

В обладминистрации объяснили, что из-за ремонта трубопровода временно отключат горячую воду, однако теплоснабжение отключать не будут.

Напомним, ранее, на выходных, в Курске произошло два крупных коммунальных ЧП.