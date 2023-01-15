В Курске восстановили холодное водоснабжение

Обе аварии устранили Фото: Даниил НАЙХИН

Как сообщили в комитете ЖКХ утром 15 января, холодное водоснабжение полностью восстановлено на улицах Павлуновского и Чехова.

- Аварийная бригада «Курскводоканала» завершила ремонтные работы в 02.30. Был заменен поврежденный участок водопровода протяженностью пять метров, - сказали в мэрии.

Вечером 14 января на улицах Павлуновского и Чехова в Курске произошло отключение холодной воды.

Как сообщили в комитете ЖКХ, на сети водоснабжения диаметром 150 мм в районе домов 1,3, расположенных по улице Павлуновского, произошло повреждение.

На месте работала аварийная бригада МУП "Курскводоканал".

Также теплоэнергетики восстановили гидравлический и температурный режим теплоснабжения на проспекте Дружбы.

В дома жителей стали постепенно подавать тепло и горячую воду.

В случае, если в доме в ближайшее время не появятся тепло и горячая вода, следует обратиться в УК, сказали в горадминистрации.