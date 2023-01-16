Курская «Руда» вышла в финал чемпионата России по регби

Финал чемпионата России пройдет в Казани 24 - 25 февраля. Фото из телеграм-канала Спорт 46.

Железногорская "Руда" выиграла домашний чемпионат Центрального федерального округа по регби на снегу. Вместе с золотыми медалями команда получила путевку в финал чемпионата России, который пройдет в Казани 24 - 25 февраля.

Всего за звание лучших в ЦФО боролись семь команд. В ТОП-3 помимо «Руды» вошли брянский «Пересвет» (2-е место) и воронежские «Гвозди» (третье).

Оставшиеся четыре строки в итоговой таблице заняли представители нашего региона - сборная Курской области (4-е), железногорский "Феррум" (5-е), курский ЮЗГУ (6-е) и рыльский ОМК имени Даниила Гранина (7-е).