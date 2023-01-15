Курская "ЮЗГУ-Атом" одолела соперниц из Череповца

Тяжелым и очень интересным получился шестой тур Высшей лиги "А" в Калининграде, где "ЮЗГУ-Атом" провел четыре матча. Курская команда дважды сыграла против череповецкой "Северянки", с которой ведет борьбу за лидерство в турнирной таблице. И если первая встреча завершилась поражением "Атома", то в заключительном поединке тура курянки праздновали победу.

12 января. "ЮЗГУ-Атом" - "Динамо-Анапа" - 3:2 (22:25, 25:20, 15:25, 25:21, 15:12)

13 января. "ЮЗГУ-Атом" - "Северянка" - 1:3 (25:23, 20:25, 16:25, 15:25)

14 января. "Динамо-Анапа" - "ЮЗГУ-Атом" - 0:3 (15:25, 21:25, 25:27)

15 января. "Северянка" - "ЮЗГУ-Атом" - 2:3 (24:26, 12:25, 25:17, 25:15, 11:15).

Это первая победа курской команды над соперницами из Череповца с декабря 2019 года. Отметим, "Северянка" дважды в этом туре уступила местному "Локомотиву-2", позволив "ЮЗГУ-Атому" укрепиться на первом месте.