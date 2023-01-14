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НовостиПроисшествия14 января 2023 13:00

В квартире на Менделеева в Курске загорелась стиральная машина

Причину пожара выясняют
Кристина ГОРБАТЕНКО
Во время пожара никто не пострадал

Во время пожара никто не пострадал

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 14 января в 12:38. Было задымление в квартире на улице Менделеева.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы. По прибытии огнеборцы незамедлительно стали тушить пожар. Загорание было локализовано в 12:56, справиться с огнем удалось в 13:01.

В региональном ГУ МЧС сообщают, что в квартире в ванной комнате горела стиральная машина. Во время пожара никто не пострадал.

Пожар тушили 30 человек и семь единиц техники. Ущерб и причину пожара выясняют.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».