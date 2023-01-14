В Курске завершили земляные работы на месте аварии на проспекте Дружбы

Сроки выполнения ремонтных работ пока не установили Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Вечером 13 января на проспекте Дружбы, 2 произошло повреждение теплосети диаметром 800 мм. В зону отключения попало около 200 домов.

Около половины двенадцатого вечера на месте аварии в северо-западном районе, теплоэнергетики локализовали повреждение, откачали воду. Утром 14 января в мэрии сообщили, что "Квадра" завершила земляные работы.

После того, как при помощи шести единиц спецтехники будут демонтированы бетонные перекрытия теплосети, начнется демонтаж поврежденного участка трубопровода. Будут установлены сроки выполнения ремонтных работ.

Напомним, в зону отключения попали около 174 дома, шесть детских садов и четыре школы. Сегодня в трех школах в районе аварии будут отменены занятия.

Управление по делам ГО и ЧС выдает электрообогреватели тем, кто проживает в домах, попавших в зону отключения.