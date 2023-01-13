В Железногорске пьяный курянин вломился в закрытое кафе и поджег его

Возбуждено два уголовных дела Фото: Архив "КП"

В региональном УМВД рассказывают, 32-летний ранее судимый житель Курска приехал в Железногорск с друзьями. Будучи пьяными, компания приятелей направилась в гости. Однако по дороге мужчина отстал и захотел зайти в кафе, несмотря на то, что оно было закрыто. Он взломал дверь, вошел внутрь. Там курянин танцевал, отдыхал в зале и пытался приготовить себе еду.

Мужчина нашел сумку и загрузил ее доверху едой из холодильников, для освещения он использовал газовую горелку. Увидев помещение при свете, нашел кассовый аппарат, ноутбук и телефон. Забыв о продуктах, он скрыться с более ценными вещами и бросил непотушенную горелку на пол в кафе. Почти сразу произошло возгорание.

На следующий день мужчина уехал в Курск, где его задержали в течение нескольких часов. Свои действия он пытался оправдать тем, что был сильно пьян.

Возбуждено два уголовных дела: «Кража» и «Умышленное повреждение имущества».