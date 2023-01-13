Курских водителей проверят на трезвость

Подобные проверки в регионе устраивают регулярно Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В предстоящие выходные, 14 и 15 января, курская Госавтоинспекция в очередной раз проведет мероприятия по сплошной проверке водителей на трезвость.

- Управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, является одним из видов правонарушений, представляющих угрозу для безопасности дорожного движения. Своевременное выявление таких нарушений – одна из важнейших задач Госавтоинспекции, - говорят в ведомстве.

Напомним, вождение в пьяном виде предусматривает административную ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Госавтоинспекция просит курян не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

Телефон дежурной части УМВД России по Курской области: 02, с мобильного телефона – 102; телефоны дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: (4712) 36-70-01, 36-70-02.