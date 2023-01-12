В Курске девушка-бармен пострадала от посетителя

Курянину грозит срок Фото: Светлана ВОЛКОВА

ЧП произошло в Северо-Западном микрорайоне Курска. Ночью в дежурную часть обратилась девушка. Она рассказала, что в кафе, где она работает, незнакомый молодой человек из компании гостей после употребления спиртного стал проявлять агрессию. На требования прекратить противоправное поведение или покинуть заведение он причинил девушке-бармену телесные повреждения, похитил с витрины несколько бутылок алкоголя и скрылся.

Сотрудники уголовного розыска по описанию, которое дала пострадавшая, установили, что дебошир - 22-летний житель Курчатовского района. Он приезжал к знакомым, а после ЧП в кафе покинул Курск. Полицейские задержали фигуранта и доставили для разбирательства в отдел полиции. Молодой человек признался в грабеже, пытаясь объяснить свои действия воздействием спиртного.

Совершение грабежа стало основанием для возбуждения против него уголовного дела по ст. 161 УК РФ. До окончания следствия ему запрещено покидать регион, сказали в полиции.