Всего в областном центре насчитывается десять спортивных школ Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске спортивные школы получат статус образовательных организаций, а тренеры станут педагогическими работниками. Такую новость сообщили в мэрии.

Однако, как говорят в управлении молодежной политики, физкультуры и спорта, при новых изменениях ведомственную принадлежность спортшколы не поменяют.

На данный момент всего в Курске насчитывается десять спортивных школ, где преподают 120 тренеров.

Ранее КП сообщала, что в Курске родители доплатят за благоустройство школ и детсадов. В Год педагога и наставника в проекте «Народный бюджет» примут участие 52 учреждения, подведомственных комитету образования Курска. Из них: 25 школ, 26 детских садов и одно учреждение дополнительного образования. Об этом сообщили в мэрии.

Как рассказали в ведомстве, все инициативы в основном касаются ремонта и благоустройства. На эти цели выделено более 200 млн рублей. По программе куряне должны будут доплатить 2% от требуемых средств.