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НовостиОбщество11 января 2023 12:58

В Курске родители доплатят за благоустройство школ и детсадов

Приводить в порядок здания и прилегающую территорию будут на условиях софинансирования
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Деньги на окна в школе теперь будут собирать официально

Деньги на окна в школе теперь будут собирать официально

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Год педагога и наставника в проекте «Народный бюджет» примут участие 52 учреждения, подведомственных комитету образования Курска. Из них: 25 школ, 26 детских садов и одно учреждение дополнительного образования. Об этом сообщили в мэрии.

Как рассказали в ведомстве, все инициативы в основном касаются ремонта и благоустройства. На эти цели выделено более 200 млн рублей. По программе куряне должны будут доплатить 2% от требуемых средств. В процентном соотношении сумма выглядит небольшой, но вот сколько реально придется выложить родителям за обустройство школ и садов, сказать пока сложно. По всей видимости, сумму озвучат на родительских собраниях.

В планах — реализация 62 проектов по проведению благоустройства территорий, ремонта кровли зданий, фасадов, учебных кабинетов, спортзалов, замены оконных блоков, тротуарной плитки и другое, добавили в мэрии.