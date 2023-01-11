В Курске родители доплатят за благоустройство школ и детсадов

Деньги на окна в школе теперь будут собирать официально Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Год педагога и наставника в проекте «Народный бюджет» примут участие 52 учреждения, подведомственных комитету образования Курска. Из них: 25 школ, 26 детских садов и одно учреждение дополнительного образования. Об этом сообщили в мэрии.

Как рассказали в ведомстве, все инициативы в основном касаются ремонта и благоустройства. На эти цели выделено более 200 млн рублей. По программе куряне должны будут доплатить 2% от требуемых средств. В процентном соотношении сумма выглядит небольшой, но вот сколько реально придется выложить родителям за обустройство школ и садов, сказать пока сложно. По всей видимости, сумму озвучат на родительских собраниях.

В планах — реализация 62 проектов по проведению благоустройства территорий, ремонта кровли зданий, фасадов, учебных кабинетов, спортзалов, замены оконных блоков, тротуарной плитки и другое, добавили в мэрии.