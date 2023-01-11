Вареники, приготовленные на белгородском фестивале, передадут военным

Районы и городские округа наградят за самые вкусные вареники и лучшую творческую презентацию. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Традиционный фестиваль вареников состоится в Белгороде 14 января. Самый вкусный праздник завоевал гран-при национальной премии Russian Event Awards. В этом году организаторы приготовили для гостей еще больше сюрпризов.

В течение всего дня на площадке фестиваля будут работать уличные театры, иммерсивные шоу, многочисленные колядовщики. Жителей и гостей областной столицы также ждут конкурсы и розыгрыши, викторины и другие интерактивные программы.

Самая главная часть – это конечно же угощение варениками. Как и в предыдущие годы, муниципальные образования представят свои уникальные рецепты вареников с необычными начинками. Дегустация будет сопровождаться творческой презентацией, которую оценят члены экспертной комиссии. По итогу районы и городские округа наградят за самые вкусные вареники и лучшую творческую презентацию.

Главной изюминкой этого года станет приготовление вареников по рецепту всех 89 субъектов нашей страны. Уже сейчас регионы присылают свои фирменные рецепты, по которым 14 января шеф-повара будут готовить и угощать всех желающих. Часть приготовленных вареников передадут участникам СВО и в ПВРы, в военные госпитали, а также на «солдатский привал».

Во время гастрономического фестиваля вареников 14 января 2023 года Белгородским центром туризма для посетителей запланированы бесплатные ознакомительные экскурсии по фестивальным площадкам, которые помогут гостям проникнуться атмосферой праздника. Кроме того, будут организованы бесплатные пешие обзорные экскурсии по историческому центру города Белгорода. Также любой желающий сможет принять участие в бесплатной автобусной экскурсии по городу, во время которой гости фестиваля познакомятся с историей Белого города. Всех экскурсантов ждут приятные сюрпризы от Белгородского центра туризма.