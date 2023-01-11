Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
-13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 января 2023 6:32

В Курске восстановили теплоснабжение многоэтажек в микрорайоне КЗТЗ

Порыв теплосетей произошел вечером 9 января
Кристина ГОРБАТЕНКО
Отопления и горячей воды не было в 47 домах

Отопления и горячей воды не было в 47 домах

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

10 января из-за аварии на магистрали отключили теплоснабжение в 47 жилых домах в микрорайоне КЗТЗ, а также в лечебном учреждении, в школе и двух детских садах.

Вчера вечером теплоэнергетики приступили к заполнению сетей после завершения ремонта магистрали на улице Дейнеки. Как сообщили в компании «Квадра», в работах были задействованы две ремонтные бригады филиала, которые смонтировали на участке новый отвод теплотрассы и трехметровый фрагмент трубопровода диаметром более 400 миллиметров.

Однако восстановить теплоснабжение удалось только к 01:10 11 января. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.