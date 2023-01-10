47 многоэтажек в Курске горячую воду и тепло получат только 11 января

За десять дней нового года в Курске произошли уже две крупные аварии на теплосетях Фото: Светлана ВОЛКОВА

Теплоэнергетики приступили к заполнению сетей в районе КЗТЗ после завершения ремонта магистрали на улице Дейнеки в Курске.

Как сообщили в компании «Квадра», в работах были задействованы две ремонтные бригады филиала, которые смонтировали на участке новый отвод теплотрассы и трехметровый фрагмент трубопровода диаметром более 400 мм.

- На то, чтобы создать управляющим компаниям необходимые условия для подключения к центральной системе теплоснабжения домов по улицам Дейнеки, Сумской, Ольшанского, Конорева и Пигорева, теплоэнергетикам потребуется около двух часов, - сказали в мэрии Курска.

Иными словами, тепло жители КЗТЗ получат только 11 января. Ранее КП сообщала, что из-за аварии на магистрали отопления и горячей воды нет в 47 жилых домах, а также в лечебном учреждении, в школе и двух детских садах.

Температура ночь в городе опустится по прогнозам синоптиков до -17.

Напомним, 5 января 30 многоквартирный жилых домов различной этажности с населением 2573 человека, из них 643 детей, в Курске также оказались без тепла и горячей воды из-за аварии на магистрали.