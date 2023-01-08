В Курской области 8 января сгорели три автомобиля

В 10:29 8 января в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили о том, что горит автомобиль на улице Советская в поселке Хомутовка Хомутовского района.

Спасатели потушили пожар в 10:34. Огонь повредил моторный отсек легкового автомобиля «Skoda Octavia». Пострадавших нет.

Пожар тушили девять человек и четыре единицы техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Аналогичное ЧП в тот же день произошло в Курске на улице Ольшанского. Здесь загорелся ВАЗ. Пожар произошел примерно в половине второго дня. Обошлось так же без пострадавших.

Ранее КП сообщала о том, что огонь уничтожил еще один ВАЗ на улице Ленина в селе Стрелецкое Обоянского района Курской области.

Это случилось в пять часов утра.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.