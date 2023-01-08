Ночью под Курском огонь уничтожил ВАЗ

Причину пожара выясняют Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 05:05 8 января на телефон в ОДС «ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области» сообщили о загорании в автомобиле по улице Ленина в селе Стрелецкое Обоянского района Курской области.

На место происшествия выезжали пожарные - спасатели 35 ПЧ Обоянского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

По данным МЧС пожар потушили в 05:15.

Огонь полностью уничтожил легковой автомобиль «ВАЗ 2112».

Пожар тушили 16 человек и шесть единиц техники.

Ущерб и причину пожара выясняют.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.