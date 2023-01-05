В Курске ограничили подачу тепла и горячей воды

По информации "Квадры", для проведения неотложного ремонта отключен участок тепловой сети Фото: Даниил НАЙХИН

5 января в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области от диспетчера филиала ПАО «Квадра» - «Курская генерация» поступило сообщение о том, что из-за возможного порыва на участке тепловой магистрали в районе улицы Павлуновского, ограничено теплоснабжение и горячее водоснабжение в Центральном округе Курска. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона.

По информации филиала ПАО «Квадра»-«Курская генерация», для проведения неотложного предупредительного ремонта отключен участок тепловой сети по улице Павлуновского, 48 В.

По предварительным данным, повреждение трубопровода произошло в результате внешней коррозии металла.

На время работ приостановлена подача горячей воды и отопления по следующим адресам:

– ул. Ломоносова, 4, 18/20, 30а, 34/50,

– ул. Дзержинского, 65/2, 69а,

– ул. Чехова, 38, 4, 8, 6, 11/52, 9, 2, 12а,

– ул. Павлуновского, 1, 5, 7, 5, 3, 48, 48а, 48в, 65, 65а,

– ул. Чернышевского, 17, 14, 15, 16, 70, 72, 68,

– ул. 50 лет Октября, 13, 15, 15а.

По информации «Квадры», ремонтные работы планируют завершить до 18:00.

Единый телефон вызова экстренных оперативных служб – 112. Звонки принимают круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

Ранее КП сообщала, что в регионе объявлено штормовое предупреждение. С 7 по 9 января в Курской области ожидается опасное метеорологическое явление аномально холодная погода – среднесуточная температура воздуха составит минус 13-18 градусов, что на 7-12 градусов ниже климатической нормы. Об этом сообщает ГУ МЧС региона.