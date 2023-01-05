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НовостиПроисшествия5 января 2023 11:34

В Курске ограничили подачу тепла и горячей воды

ЧП произошло на теплосетях на улице Павлуновского
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
По информации "Квадры", для проведения неотложного ремонта отключен участок тепловой сети

По информации "Квадры", для проведения неотложного ремонта отключен участок тепловой сети

Фото: Даниил НАЙХИН

5 января в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области от диспетчера филиала ПАО «Квадра» - «Курская генерация» поступило сообщение о том, что из-за возможного порыва на участке тепловой магистрали в районе улицы Павлуновского, ограничено теплоснабжение и горячее водоснабжение в Центральном округе Курска. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона.

По информации филиала ПАО «Квадра»-«Курская генерация», для проведения неотложного предупредительного ремонта отключен участок тепловой сети по улице Павлуновского, 48 В.

По предварительным данным, повреждение трубопровода произошло в результате внешней коррозии металла.

На время работ приостановлена подача горячей воды и отопления по следующим адресам:

– ул. Ломоносова, 4, 18/20, 30а, 34/50,

– ул. Дзержинского, 65/2, 69а,

– ул. Чехова, 38, 4, 8, 6, 11/52, 9, 2, 12а,

– ул. Павлуновского, 1, 5, 7, 5, 3, 48, 48а, 48в, 65, 65а,

– ул. Чернышевского, 17, 14, 15, 16, 70, 72, 68,

– ул. 50 лет Октября, 13, 15, 15а.

По информации «Квадры», ремонтные работы планируют завершить до 18:00.

Единый телефон вызова экстренных оперативных служб – 112. Звонки принимают круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

Ранее КП сообщала, что в регионе объявлено штормовое предупреждение. С 7 по 9 января в Курской области ожидается опасное метеорологическое явление аномально холодная погода – среднесуточная температура воздуха составит минус 13-18 градусов, что на 7-12 градусов ниже климатической нормы. Об этом сообщает ГУ МЧС региона.