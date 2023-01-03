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НовостиПроисшествия3 января 2023 19:36

В Курске в ДТП на КЗТЗ пострадала женщина

На Сумской столкнулись две иномарки
Ольга ДАНИЛОВА

Авария произошла 2 января примерно в 14:25 в районе дома № 37/1 по улице Сумская Курска.

Здесь столкнулись автомобиль «Форд Фокус» под управлением 56-летней женщины, которая ехала по улице Сумская со стороны улицы Конорева в сторону Заводской и «Хендай IX35», за рулем которого был 34-летний водитель.

Автомобили ехали в попутном направлении в первой полосе. В результате ДТП 43-летняя женщина-пассажир автомобиля «Хендай» получила ранения. Ее доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка, сказали в ГИБДД региона.