Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье1 января 2023 17:09

В новогоднюю ночь в курском перинатальном центре родились восемь малышей

Это необычно много для одной смены
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
На свет появились семь девочек и один мальчик

На свет появились семь девочек и один мальчик

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В первую ночь наступившего года в областном перинатальном центре родились восемь младенцев. Это необычно много для одной смены, рассказали медики.

Первой в 0:43 на свет появилась девочка. Родители назвали ее Любовь. Это уже третий ребенок у мамы. Родиться ей помогли хирурги перинатального центра. Всего с полуночи до девяти часов утра здесь приняли семь девочек и одного мальчика.

Ранее КП сообщала, что в Курскую область прибыли 19 автомобилей «NIVA TRAVEL». Они предназначены для передвижения медицинского персонала, перевозки пациентов, доставки биологических материалов и медикаментов.

В этом году 36 полноприводных автомобилей переданы в курские больницы. Это очень важно, особенно для удаленных населенных пунктов.