В новогоднюю ночь в курском перинатальном центре родились восемь малышей

На свет появились семь девочек и один мальчик Фото: Светлана ВОЛКОВА

В первую ночь наступившего года в областном перинатальном центре родились восемь младенцев. Это необычно много для одной смены, рассказали медики.

Первой в 0:43 на свет появилась девочка. Родители назвали ее Любовь. Это уже третий ребенок у мамы. Родиться ей помогли хирурги перинатального центра. Всего с полуночи до девяти часов утра здесь приняли семь девочек и одного мальчика.

Ранее КП сообщала, что в Курскую область прибыли 19 автомобилей «NIVA TRAVEL». Они предназначены для передвижения медицинского персонала, перевозки пациентов, доставки биологических материалов и медикаментов.

В этом году 36 полноприводных автомобилей переданы в курские больницы. Это очень важно, особенно для удаленных населенных пунктов.