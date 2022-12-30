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НовостиЗдоровье30 декабря 2022 13:28

В Курскую область поступили 19 автомобилей для медперсонала

Они отправятся в Обоянский, Кореневский, Касторенский и Горшеченский районы
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Автомобили в том числе предназначены для перевозки пациентов

Автомобили в том числе предназначены для перевозки пациентов

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курскую область прибыли 19 автомобилей «NIVA TRAVEL». Они предназначены для передвижения медицинского персонала, перевозки пациентов, доставки биологических материалов и медикаментов.

В этом году 36 полноприводных автомобилей переданы в курские больницы. Это очень важно, особенно для удаленных населенных пунктов.

Приобретенную технику на общую сумму более 23 млн рублей направили в четыре района Курской области: Обоянский, Кореневский, Касторенский и Горшеченский.

Ранее КП сообщала, что Курской городской клинической больнице скорой медицинской помощи завершили ремонт отделения реанимации и интенсивной терапии. Как рассказывают в областной администрации, в медицинском учреждении заменили старые окна, расширили дверные проемы и установили новые двери.

Также в отделении заменили напольное покрытие, электропроводку и сантехническое оборудование.