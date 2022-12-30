В Курской БСМП закончили ремонт отделения реанимации и интенсивной терапии

Все работы завершены, медики продолжают оказывать помощь пациентам Фото: Архив "КП"

В Курской городской клинической больнице скорой медицинской помощи завершили ремонт отделения реанимации и интенсивной терапии. Как рассказывают в областной администрации, в медицинском учреждении заменили старые окна, расширили дверные проемы и установили новые двери.

Также в отделении заменили напольное покрытие, электропроводку и сантехническое оборудование.

Кроме этого, модернизируют и парк медицинского оборудования. Отделение оснащено самой современной техникой для круглосуточного интенсивного наблюдения и лечения. На сегодняшний день его мощность – шесть коек. В среднем около 900 пациентов в год получают высокоспециализированную реанимационную помощь.