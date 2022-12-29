В Курской области сведения о границах памятника природы «Урочище Гнань и артезианский источник» внесли в госреестр

Площадь памятника природы составляет 152,7 гектаров Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Единый государственный реестр недвижимости внесли сведения о границах особо охраняемой природной территории «Урочище Гнань и артезианский источник».

- Задача реестра заключается в выделении в отдельную базу сведений о границах особо охраняемых природных территорий, для которых устанавливается особый правовой режим их использования. Он ограничивает или запрещает те виды деятельности, которые несовместимы с целями создания памятника природы, - объясняют в областной администрации.

Памятник природы расположен в Железногорском районе на землях лесного фонда в окрестностях села Гнань. Его площадь составляет 152,7 гектаров. Здесь обитают более 130 видов позвоночных животных и более 80 видов беспозвоночных, из них свыше 25 включены в Красную книгу Курской области, в том числе восемь - в Красную книгу РФ.

Также на особо охраняемой территории находится известный с 1621 года артезианский источника питьевой воды, освященный в честь Николая Чудотворца.