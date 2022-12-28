В Курской области от коронавируса умер 68-летний мужчина

На ИВЛ находятся девять человек Фото: Архив "КП"

По данным оперштаба на 28 декабря, в Курской области коронавирусом заразились еще 14 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 149 985 подтвержденных случаев заболевания ковид.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 177 человек, на ИВЛ – 9 (5 – инвазивная, 4 – неинвазивная).

По оперативным данным, на сегодняшний день скончалось 2535 человек. К сожалению, не обошлось без летальных случаев и за последние сутки - умер 68-летний мужчина. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Ранее КП сообщала, что сейчас в Курской области зарегистрировано 247 случаев гриппа, из которых 230 – грипп А (H1N1)09 или как его еще называют, свиной грипп. Среди заболевших гриппом – 165 случаев среди детей, 82 случая – среди взрослых.