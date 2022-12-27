230 курян заболели свиным гриппом

Курянам советуют носить маски в людных местах Фото: Светлана ВОЛКОВА

Как сообщает Роспотребнадзор, сейчас в Курской области зарегистрировано 247 случаев гриппа, из которых 230 – грипп А (H1N1)09 или как его еще называют, свиной грипп. Среди заболевших гриппом – 165 случаев среди детей, 82 случая – среди взрослых.

- Значительную угрозу для здоровья людей в этом сезоне представляет штамм свиного гриппа A(H1N1), который показал свой пандемический потенциал во время свиного гриппа в 2009 году, - говорит руководитель ведомства Олег Климушин. - Особую опасность грипп представляет для детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

Опасны осложнения

Из числа других респираторных вирусов негриппозной этиологии лидируют риновирусы, метапневмовирусы, РС-вирус и прочие (бокавирус, вирусы парагриппа, аденовирус).

Чем опасен грипп, поясняют специалисты:

- Грипп – это высококонтагиозная вирусная инфекция, распространенная повсеместно. Болезнь может протекать легко, однако могут наблюдаться тяжелые формы течения вплоть до смертельных исходов.

Грипп крайне опасен своими осложнениями. Это могут быть легочные осложнения (пневмония, бронхит), осложнения со стороны верхних дыхательных путей и ЛОР органов (отит, синусит, ринит, трахеит), осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы (миокардит, перикардит), осложнения со стороны нервной системы (менингит, менингоэнцефалит, энцефалит, невралгии, полирадикулоневриты).

Статистика ОРВИ и коронавируса пошла на спад

А вот заболеваемость ОРВИ в регионе, к счастью, пошла на спад.

В Курской области на 27 декабря зарегистрирован 14901 случай заболевания ОРВИ, что меньше на 35,5%, чем на предыдущей неделе. Интенсивный показатель составил 141,35 на 10 тысяч населения.

Среди всех заболевших детей до 14 лет составляют 52,1%.

Кроме того, в регионе продолжают регистрировать ковид. По данным оперштаба на 27 декабря с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 149 971 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 16 - за минувшие сутки. В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 198 человек, на ИВЛ – девять (пять – инвазивная, четверо – неинвазивная).

Случаи ковид по-прежнему регистрируют в регионе Фото: Светлана ВОЛКОВА

По оперативным данным с начала пандемии от осложнений ковид в регионе скончались 2534 человека.

В поликлиниках - очереди

При первых признаках вирусной инфекции нужно обращаться к врачу и не заниматься самолечением, говорят специалисты. Так можно избежать опасных осложнений и быстрее пойти на поправку.

Однако, в связи с большим наплывом пациентов и нехваткой специалистов куряне вынуждены по нескольку часов ждать приема в поликлиниках. Записаться ко многим специалистам невозможно даже через Госуслуги.

Такая ситуация, например, сложилась в 7-й поликлинике Курска, которая обслуживает микрорайон КЗТЗ, Юго-Западный и Мокву.

- С учетом большого количества заболевших ОРВИ и гриппом все поликлиники и больницы сейчас работают с перегрузкой, поэтому есть очереди к врачам, - пояснил губернатор региона Роман Старовойт.

ЗНАЙ!

Для профилактики гриппа лучше всего следовать нескольким правилам:

- сократить до минимума посещение массовых общественных мест,

- использовать средства индивидуальной защиты (маски) при проезде в транспорте, посещении мест массового пребывания магазины, медицинские организации, МФЦ и др.),

- регулярно проветривать помещения и проводить влажную уборку,

- часто и тщательно мыть руки,

- избегать контактов с людьми, у которых есть признаки заболевания,

- придерживаться здорового образа жизни.

Если Вы все–таки заболели, то:

- оставайтесь дома, чтобы избежать опасных осложнений и не подвергать опасности других людей;

- соблюдайте постельный режим;

- вызовите врача, не занимайтесь самолечением;

- употребляйте в пищу больше фруктов и овощей, пейте больше жидкости.

КСТАТИ

Вирусы меняются каждый год

Особенность вирусов гриппа - высочайшая изменчивость. Особенно это касается вируса типа A и типа В. Каждый новый вариант способен преодолевать иммунитет, приобретенный человеком к ранее циркулировавшим вариантам того же вируса. Причина глобального распространения гриппа в уникальных особенностях его возбудителей, не имеющих аналогов среди других вирусов: фрагментарность генома и изменчивость белков, с которыми связан иммунитет к этому заболеванию.