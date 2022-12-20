Губернатор объяснил, почему к врачам в Курской области большие очереди

Куряне вынуждены по нескольку часов ждать приема в поликлиниках Фото: Светлана ВОЛКОВА

- С учетом большого количества заболевших ОРВИ и гриппом все поликлиники и больницы сейчас работают с перегрузкой, поэтому есть очереди к врачам, - пояснил губернатор региона Роман Старовойт.

20 декабря с утра он посетил недавно отремонтированную 3-ю поликлинику Курска.

- Проверил, как настроена маршрутизация и ведется запись пациентов. Кол-центр действует в штатном режиме с возможностью расширения. Также посетил пункт отбора биоматериала, отделение реабилитации и хирургическое, кабинет хирурга-стоматолога. Специалисты довольны новым оборудованием, - отчитался глава региона.

В связи с большим наплывом пациентов и нехваткой специалистов куряне вынуждены по нескольку часов ждать приема в поликлиниках. Записаться ко многим специалистам невозможно даже через Госуслуги.

Такая ситуация, например, сложилась в 7-й поликлинике Курска, которая обслуживает микрорайон КЗТЗ, Юго-Западный и Мокву. Учреждение в этом году объединили с 6-й горбольницей. Чиновники обещали курянам, что после объединения будет решен вопрос дефицита кадров и медпомощь станет более доступной. Однако учреждение работает в авральном режиме, запись ко многим специалистам недоступна.

В Курской области растет уровень заболеваемости по гриппу и ОРВИ. Выявлено около полусотни случаев заболевания гриппом. В большинстве это так называемый свиной грипп, чреватый различными осложнениями.