В Курской области растет заболеваемость гриппом

Тяжелых случаев заболевания гриппом в Курской области нет Фото: Архив "КП"

В Курской области растет уровень заболеваемости по гриппу и ОРВИ. Об этом 12 декабря на оперативном совещании сообщил губернатор Роман Старовойт. В регионе зафиксировано 12157 случаев ОРВИ - это на 23,4% больше, чем неделей ранее. Дети составляют 64,9% заболевших.

Также выявлено 46 случаев заболевания гриппом. В большинстве это так называемый свиной грипп, чреватый различными осложнениями. Однако пока, как сообщил замгубернатора Андрей Белостоцкий, тяжелых случаев заболевания в Курской области нет.

Кроме этого, на оперативном совещании обсудили вопрос длительного ожидания приезда скорой медицинской помощи.

- В выходные дни поступало много жалоб от курян на длительное ожидание бригад скорой медицинской помощи и врачей, вызванных на дом. В социальных сетях люди сообщали, что врачей приходится ждать более 12 часов, - сказал Роман Старовойт.

По словам Андрея Белостоцкого, факты ожидания «скорой» более шести часов действительно были, но это не касается экстренных вызовов.

- В первую очередь бригады выезжают к тем, чье состояние вызывает наибольшее опасение: дети, беременные женщины, пожилые люди. К ним «скорая» приезжает в короткий срок, от такой категории граждан жалоб не поступало. Однако бывают случаи, когда без вызова скорой помощи можно было обойтись. Например, на днях бригаду врачей вызвал к себе мужчина, который просто натер ноги, - сказал замгубернатора.

В большинстве случаев поводом для вызова скорой является высокая температура тела, вызванная ОРВИ.