Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 декабря 2022 9:06

Курские МФЦ изменили график работы на январь

Выходные начнутся с 31 декабря
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Курянам предстоят длинные выходные

Курянам предстоят длинные выходные

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В МФЦ Курской области дни с 31 декабря по 8 января будут нерабочими, прием и выдача документов в многофункциональных центрах осуществляться не будут.

Информацию о порядке предоставления государственных услуг можно узнать на сайте https://mfc-kursk.ru или в контакт-центре АУ КО «МФЦ» по телефону 8 (4712) 74-14-80.

Также график работы почтовых отделений в Курской области изменится в период новогодних каникул. Об этом сообщили в городской администрации.

Так, 31 декабря отделения почтовой связи будут работать на час меньше, а вот 1, 2 и 7 января во всех почтовых отделениях будет выходной день. 3, 4, 5, 6, 8 и 9 января все отделения будут работать в обычном режиме.