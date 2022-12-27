Курские МФЦ изменили график работы на январь

Курянам предстоят длинные выходные Фото: Светлана ВОЛКОВА

В МФЦ Курской области дни с 31 декабря по 8 января будут нерабочими, прием и выдача документов в многофункциональных центрах осуществляться не будут.

Информацию о порядке предоставления государственных услуг можно узнать на сайте https://mfc-kursk.ru или в контакт-центре АУ КО «МФЦ» по телефону 8 (4712) 74-14-80.

Также график работы почтовых отделений в Курской области изменится в период новогодних каникул. Об этом сообщили в городской администрации.

Так, 31 декабря отделения почтовой связи будут работать на час меньше, а вот 1, 2 и 7 января во всех почтовых отделениях будет выходной день. 3, 4, 5, 6, 8 и 9 января все отделения будут работать в обычном режиме.