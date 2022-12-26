В Курской области в новогодние праздники изменится график работы почтовых отделений

31 декабря отделения почтовой связи будут работать на час меньше Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

График работы почтовых отделений в Курской области изменится в период новогодних каникул. Об этом сообщили в городской администрации.

Так, 31 декабря отделения почтовой связи будут работать на час меньше, а вот 1, 2 и 7 января во всех почтовых отделениях будет выходной день.

3, 4, 5, 6, 8 и 9 января все отделения будут работать в обычном режиме.

Что касается пенсий и пособий, то их почтальоны доставят по графику, согласованному с региональным отделением Пенсионного фонда РФ.

Расписание работы отделений можно посмотреть на сайте Почты России или в мобильном приложении компании.