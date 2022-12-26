В Курске на Школьной иномарка сбила подростка

Авария случилась в районе улицы Карла Маркса Фото: Даниил НАЙХИН

ДТП произошло 25 декабря в 21 час 50 минут на улице Школьная вблизи дома 5/17. 55-летний водитель на автомобиле «Мерседес Бенц» ехал по улице Школьная с левым поворотом в сторону улицы Карла Маркса.

По пути он по предварительным данным сбил 15-летнего парня, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП подростка с травмами доставили в больницу Курска, рассказали в ГИБДД региона.

По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка.

Ранее КП сообщала, что 44-летний водитель на «Хендэ Каунти» сбил четырехлетнюю девочку-пешехода.