В Курске автомобиль сбил четырехлетнюю девочку

Ребенка доставили в больницу Фото: Архив "КП"

ДТП случилось 23 декабря в 09:20 на проспекте Клыкова. В региональном УГИБДД рассказывают, 44-летний водитель, управляя автомобилем «Хендэ Каунти», сбил четырехлетнюю девочку-пешехода, которая была в сопровождении взрослого.

В результате ДТП девочка получила травмы и была доставлена в больницу. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего с 23 по 25 декабря в Курской области зарегистрировано восемь ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла 25 декабря в 21:50 на улице Школьной. По предварительным данным, 55-летний водитель, управляя автомобилем «Мерседес Бенц», сбил 15-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП подросток получил травмы и был доставлен в больницу.