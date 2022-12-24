У 21 курянина за сутки подтвердился ковид

В регионе также растет заболеваемость ОРВИ Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 24 декабря в Курской области с начала пандемии всего зарегистрировано 149 922 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе 21 - за минувшие сутки. В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 191 человек, на ИВЛ – девять (шесть – инвазивная, трое – неинвазивная).

По оперативным данным с начала пандемии в регионе от ковид скончались 2534 человека. За истекшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.

В Курской области растет уровень заболеваемости по гриппу и ОРВИ. Выявлено около полусотни случаев заболевания гриппом. В большинстве это так называемый свиной грипп, чреватый различными осложнениями.