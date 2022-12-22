Еще один курянин погиб в СВО

Печальные известия приходят родным бойцов Фото: Светлана ВОЛКОВА

В бою погиб рядовой Игорь Волков. Курянин был наводчиком БМП и в сентябре добровольцем отправился в зону специальной военной операции, сообщает администрация региона.

Игорь Геннадьевич учился в Солнечной средней школе Золотухинского района. Отслужив срочную службу в воздушно-десантных войсках, воевал в "горячих точках": в 1996 и 2000 годах. Награжден медалями «За боевые заслуги» и «За ратную доблесть», удостоен Грамоты Министерства обороны Российской Федерации.

16 декабря еще одну печальную новость сообщили в городской администрации. В ходе проведения специальной военной операции погиб 38-летний Олег Курдяев. Он родился в деревне Волобуево Курского района. Учился в Большежировской школе Фатежского района, после чего был призван в ряды ВС РФ.

Ранее КП сообщала, что при выполнении боевых задач, в ходе проведения специальной военной операции на территории Луганской Народной Республики погиб житель Железногорска, рядовой Александр Савин. Он был призван на военную службу по мобилизации. Александр представлен к государственной награде. Ему было 42 года.