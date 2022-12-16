Военнослужащий из Курской области погиб в ходе СВО

В администрации Курска сообщили очередную трагическую новость Фото: материалы пресс-служб

Очередную печальную новость сообщили в городской администрации. В ходе проведения специальной военной операции погиб еще один курянин. Военнослужащему было 38 лет.

Олег Курдяев родился в деревне Волобуево Курского района. Учился в Большежировской школе Фатежского района, после чего был призван в ряды ВС РФ.

Службу проходил во внутренних войсках МВД в Рязанской области. После армии вернулся в Курск.

Ранее КП сообщала, что при выполнении боевых задач, в ходе проведения специальной военной операции на территории Луганской Народной Республики погиб житель Железногорска, рядовой Александр Савин. Он был призван на военную службу по мобилизации. Александр представлен к государственной награде. Ему было 42 года.