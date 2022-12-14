Александр Савин из Курской области погиб в ходе СВО

Александру было 42 года Фото: материалы пресс-служб

Печальную новость сообщил глава Железногорска Алексей Карнаушко. При выполнении боевых задач, в ходе проведения специальной военной операции на территории Луганской Народной Республики погиб житель Железногорска, рядовой Александр Савин. Он был призван на военную службу по мобилизации.

Александр представлен к государственной награде. Ему было 42 года.

Ранее КП сообщала, что при выполнении боевых задач, в ходе проведения специальной военной операции на территории Луганской Народной Республики погиб житель Курской области, железногорец Павел Трусов.

Военнослужащий представлен к государственной награде. Ему было 28 лет.

В ходе СВО не стало и ефрейтора контрактной службы Владислава Борецкого. Владислав родился в деревне Кривцово Пристенского района. В мае 2021 года он был призван в ряды Вооруженных Сил РФ, а затем заключил контракт.

Владислав проходил службу в реактивной артиллерии. Военнослужащий погиб, защищая своих товарищей. Ему было 19 лет.