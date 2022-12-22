Курян приглашают на «Новогоднее приключение на мельнице»

День проведения мероприятия перенесли из-за непогоды Фото: Светлана ВОЛКОВА

«Новогоднее приключение на мельнице» состоится 28 декабря 2022 года.

В связи с прогнозируемой непогодой 24 декабря организаты праздника «Новогоднее приключение на Мельнице» перенесли мероприятие на 28 декабря.

Для детей и взрослых покажут театрализованное представление с интерактивными играми и квестом. Начало программы в 11:00. Будет также работать палаточный городок с угощениями и чаем.

Добраться до «Парка мельниц» можно будет общественным транспортом. Бесплатные автобусы в 9:30 отправятся от памятника «Танкистам – Героям Курской битвы» на площади Дзержинского города Курска. Координаты для самостоятельной поездки 51.25575° 36.417476°.

В этом году юные куряне могут отправить голосовые письма на горячую линию зимнего волшебника и его цифровых помощников.

- По телефону дети смогут рассказать Снегурочке о подарках, которые хотели бы получить и оставить пожелания Деду Морозу на Новый год, - говорят в областной администрации.