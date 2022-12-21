Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 декабря 2022 14:15

Куряне могут отправить голосовые письма на горячую линию Деда Мороза

Бесплатный круглосуточный номер будет работать до 29 декабря
Кристина ГОРБАТЕНКО
Дети смогут рассказать о подарках, которые хотели бы получить и оставить пожелания Деду Морозу на Новый год

Дети смогут рассказать о подарках, которые хотели бы получить и оставить пожелания Деду Морозу на Новый год

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Совсем скоро наступит Новый год, однако пока еще есть время написать письмо Дуду Морозу. В этом году юные куряне могут отправить голосовые письма на горячую линию зимнего волшебника и его цифровых помощников.

- По телефону дети смогут рассказать Снегурочке о подарках, которые хотели бы получить и оставить пожелания Деду Морозу на Новый год, - говорят в областной администрации.

Бесплатный круглосуточный номер 8-800-101-10-42 будет работать до 29 декабря и станет дополнением к традиционным бумажным письмам. Все новогодние сообщения будут автоматически переформатированы в электронный формат и переданы в резиденцию новогодних волшебников в канун Нового года.