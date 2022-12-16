Ночью дороги Курска от снега расчищали 58 машин

Израсходовали больше тысячи тонн песко-соляной смеси Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске продолжают устранять последствия сильного снегопада, который обрушился на город в этот вторник, 13 декабря. Так, ночью на автомобильных дорогах областного центра работало 58 единиц снегоуборочной техники. Об этом рассказали в комитете дорожного хозяйства.

Помимо этого, дороги очищали и вручную. На уборку вышли рабочие, которые расчищали от снега остановки общественного транспорта и тротуары. Также подсыпали опасные участки на спусках, подъемах и заездных карманах у остановок. За ночь израсходовали больше тысячи тонн песко-соляной смеси.

Сегодня, 16 декабря, в Курской области будет облачно. Днем местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ночью местами туман, ветер южной четверти 7-12 метров в секунду. Температура: - ночью 1-6° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла. Метеорологическая дальность видимости 1000-3000 метров, при тумане до 1000 метров.