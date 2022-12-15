В Курской области 16 декабря потеплеет до +1

В регионе будет облачно и снежно Фото: Даниил НАЙХИН

16 декабря в Курской области будет облачно. Ночью небольшой, местами умеренный снег, днем местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ночью местами туман, ветер южной четверти 7-12 метров в секунду. Температура: - ночью 1-6° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.

Метеорологическая дальность видимости 1000-3000 метров, при тумане до 1000 метров.

В Курской области специалисты постепенно завершают работы по восстановлению электроснабжения, перебои с которым возникли после прошедшего сильного снегопада. Основное электроснабжение по сети 6-10 кВ восстановлено, теперь усилия энергетиков направлены на помощь по индивидуальным заявкам потребителей по сети 0,4 кВ. Обрывы линий стали причиной отсутствия электроснабжения в частных домах, сейчас идет подомовой обход, сказали в Доме Советов.