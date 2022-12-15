В Курской области выявили 41 новый случай заболевания коронавирусом

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 200 человек Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По данным оперштаба на 15 декабря, в Курской области коронавирусом заразился еще 41 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 149 641 подтвержденных случаев заболевания ковид.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 200 человек, на ИВЛ – 9 (3 – инвазивная, 6 – неинвазивная).

По оперативным данным, на сегодняшний день скончались 2532 человека. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.

Ранее КП сообщала, что в Курской области усилили меры профилактики ОРВИ. За прошедшую неделю в Курской области зарегистрировано более 16,3 тысячи случаев заболевания, что на 35% больше, чем неделей ранее. Также было установлено 142 случая гриппа. Более 66% случаев ОРВИ зафиксировано среди детей.