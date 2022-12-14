В Курской области усилили меры профилактики ОРВИ

В образовательных учреждениях проводят мероприятия по противодействию распространения вирусной инфекции Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

За прошедшую неделю в Курской области зарегистрировано более 16,3 тысячи случаев заболевания ОРВИ, что на 35% больше, чем неделей ранее. Также было установлено 142 случая гриппа. Более 66% случаев ОРВИ зафиксировано среди детей. Такие данные предоставило региональное управление Роспотребнадзора.

В областной администрации сообщают, что сфера здравоохранения региона действует в усиленном режиме. Так, в службе скорой помощи для работы на линии отозваны сотрудники, находящиеся в отпусках и на выходных. Для обслуживания вызовов также привлечены студенты шестого курса и ординаторы Курского государственного медицинского университета.

Во всех образовательных учреждениях проводят мероприятия по противодействию распространения вирусной инфекции: утренние фильтры, дезинфекция, проветривание помещений. Также созданы специальные рабочие группы, которые будут контролировать соблюдение мер профилактики.