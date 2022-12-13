Новорожденного из Курска перевезли в столицу на лечение

Врачи Областного перинатального центра Курска эвакуировали новорожденного в московский Национальный центр им. В.И. Кулакова.

- Бригада неонатологов на реанимационном автомобиле доставила маленького пациента в Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова. В Москве новорожденному малышу будет назначен курс лечения по поводу тяжелого генетического заболевания, - сообщили в комитете здравоохранения региона.

Кстати, вызвать врача-терапевта или врача-педиатра на дом в Курской области теперь можно по номеру 122.

Вызвать участкового врача на дом можно, позвонив по номеру 122 с 8:00 до 13:00. Приготовьтесь назвать оператору ваши имя, отчество и фамилию, дату рождения, номера СНИЛС и полиса ОМС.