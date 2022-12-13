Куряне могут вызвать врача на дом по номеру 122

В Курске "ходит" свиной грипп Фото: Светлана ВОЛКОВА

Вызвать врача-терапевта или врача-педиатра на дом можно по номеру 122. Об этом сообщает комитет здравоохранения региона.

Вызвать участкового врача на дом можно, позвонив по номеру 122 с 8:00 до 13:00. Приготовьтесь назвать оператору ваши имя, отчество и фамилию, дату рождения, номера СНИЛС и полиса ОМС.

Телефонный номер 122 работает на всей территории региона. Звонить можно и с мобильных, и со стационарных телефонов.

В Курской области растет уровень заболеваемости по гриппу и ОРВИ. Об этом 12 декабря на оперативном совещании сообщил губернатор Роман Старовойт. В регионе зафиксировано 12157 случаев ОРВИ - это на 23,4% больше, чем неделей ранее. Дети составляют 64,9% заболевших.

Также выявлено 46 случаев заболевания гриппом. В большинстве это так называемый свиной грипп, чреватый различными осложнениями. Однако пока, как сообщил замгубернатора Андрей Белостоцкий, тяжелых случаев заболевания в Курской области нет.