В Курской области за сутки коронавирусом заразились 42 человека

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 200 человек Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области снова увеличилось количество заболевших коронавирусом за сутки. Так, по данным оперштаба на 13 декабря, ковид заразились еще 42 курянина. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 149 557 подтвержденных случаев заболевания ковид.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 200 человек, на ИВЛ – 9 (7 – инвазивная, 2 – неинвазивная).

По оперативным данным, на сегодняшний день скончались 2532 человека. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.

В Курской области растет уровень заболеваемости по гриппу и ОРВИ. В регионе зафиксировано 12157 случаев ОРВИ - это на 23,4% больше, чем неделей ранее. Дети составляют 64,9% заболевших.

Также выявлено 46 случаев заболевания гриппом. В большинстве это так называемый свиной грипп, чреватый различными осложнениями. Однако пока, как сообщил замгубернатора Андрей Белостоцкий, тяжелых случаев заболевания в Курской области нет.